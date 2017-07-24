ماذا حصل في سجن رومية؟

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أقامت جمعية "عدل ورحمة" بالتعاون والتنسيق مع المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بتاريخ اليوم 24/7/2017، في باحة سجن الأحداث – رومية، احتفالا بمناسبة "يوم اللاجئ العالمي"، حضره مندوبون عن مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين وممثلون عن السفارتين النروجية والإيطالية وعن عدد من الوزارات.وبعد الكلمة الترحيبية التي ألقاها المساعد الثاني لقائد سرية السجون العقيد ماجد الايوبي مثنياً في خلالها على عمل الجمعيات ودورها الايجابي في تحسين حياة السجناء ومساعدتهم لتطوير قدراتهم الذهنية ليكونوا عناصر فعالة داخل المجتمع بعد خروجهم من السجن، تحدّث في المناسبة، كل من ممثلة المفوضية العامة لشؤون اللاجئين السيدة لورا الميدال ورئيس الجمعية الأب نجيب بعقليني، ثم جرى تنظيم عدة نشاطات، فأقيمت مباريات في كرة القدم وكرة السلة بين فريقين من سجناء مبنى الاحداث وفريق جمعية عدل ورحمة، كما جرى توزيع شهادات على عدد من السجناء الذين اجتازوا امتحانات اللغة الانكليزية، إضافة الى عرض رسومات واشغال من تنفيذ السجناء.وفي الختام جرى توزيع الجوائز والميداليات على المشاركين.