بالصورة- تفكيك خلية نائمة كانت تنتظر تعليمات نهائية من داعش

بيان لقوى الامن الداخلي

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LBCI News Lebanon

ضمن إطار عمليات الأمن الاستباقية ومتابعة الشبكات والخلايا الإرهابية من قبل شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، وبخصوصا تلك المرتبطة بتنظيم "داعش"، تمّ رصد شبكة لتنظيم داعش عدد أفرادها خمسة، جميعهم من التابعية السورية ونطاق عملهم راوح ما بين مدينة بيروت ومحلة الدورة، بحسب ما ذكرت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي.

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واشارت المديرية الى أنه بتاريخي 17و18/7/2017، نفّذت قوة من الشعبة المذكورة عمليات دهم في بيروت والبقاع، أسفرت عن توقيف كامل أعضاء الشبكة، وهم كل من:

- أ. ع. (مواليد عام 1992)

- ص. أ. (مواليد عام 1994)

- م. أ. (مواليد عام 1994)

- ع. أ. (مواليد عام 1996)

- ح. أ. (مواليد عام 1999)

وبالتحقيق معهم، تبيّن أن المنسّق الرئيسي للشبكة هو الموقوف الأول ) أ. ع.) الذي اعترف بما يلي:



• انتمائه إلى تنظيم داعش في سوريا ومتابعته دورات "شرعية" وعسكرية في الطيبة.

• انتقاله إلى منطقة الميادين للمشاركة في القتال في صفوف التنظيم.

• حضر إلى لبنان أواخر عام 2016 وتابع التنسيق مع كوادر تنظيم داعش في سوريا.

• وذكر أنه طُلب منه منذ حوالي الثلاثة أشهر تجنيد أشخاص في لبنان لصالح التنظيم، ولهذه الغاية بدأ بالتنسيق مع أحد كوادر التنظيم في ريف حماه.

ولفت الى أنه تمكن من تجنيد أربعة أشخاص يحملون فكر التنظيم وهم المذكورون أعلاه، وقام بإعلام المسؤول الأمني في التنظيم بذلك.

• وأشار الى أنه تم التحضير والتنسيق مع كوادر في تنظيم داعش بانتظار ورود التعليمات النهائية له ولمجموعته.

ولفتت قوى الامن الى أنهم أحيلوا جميعهم إلى القضاء العسكري المختص.