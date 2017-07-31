تدابير سير لمناسبة عيد الجيش

أعلنت المديريـة العامـة لقـوى الأمـن الداخلـي - شعبة العـلاقـات العامـة أنها ستتخذ، لمناسبة الاحتفال بعيد الجيش اللبناني في 1 آب في ثكنة شكري غانم / الفياضية ، تدابير السير التالية:

-منع مرور الشاحنات على الطريق الدولية الممتدة من الجمهور حتى الصياد بالاتجاهين، اعتباراً من الساعة 6.00 صباحاً من التاريخ المذكور ولغاية إنتهاء الاحتفال.

- منع مرور السيارات على طيق الشام الدولية اعتبارا من الثامنة صباحا.

• منع وقوف السيارات اعتباراً من الساعة صفر من منتصف ليل تاريخ 31/07/2017 وحتى الإنتهاء، على الطرقات التالية:

• جانبا الطريق الممتدة من الصياد حتى الجمهورـ مفرق كاليري متى.

- جانبا الطريق الممتدة من مفرق الجمهور ـ كاليري متى باتجاه مفرق كنيسة مار عبدا وفوقا -ساحة بعبدا - تقاطع الحدث / بعبدا ( مفرق الصنوبرة ) - مفرق بعبدا - جسر الصفير.

- جانبا الطريق الممتدة من ساحة بعبدا - جادة المعهد الانطوني - المعهد الانطوني- ساحة الحدث الكفاءات.

• منع مرور السيارات اعتباراً من الساعة 6.00 من فجر تاريخ 1/08/2017 وحتى الإنتهاء، للسير المتجه نزولاً باتجاه الصياد في محلة الجمهور وتحويله إلى:

جسر الجمهور، المدرسة الانجيلية، نحو ساحة بعبدا ، جادة المعهد الانطوني، ساحة الحدث، الكفاءات وكاليري سمعان.

الجمهور، كنيسة مار عبدا وفوقا ساحة بعبدا، تقاطع الحدث-بعبدا (مفرق الصنوبرة) ومفرق بعبدا.

• للسير المتجه صعوداً من اوتوستراد الكرنتينا باتجاه البقاع في محلة الصياد، وتحويله باتجاه مفرق بعبدا ، الصنوبرة،ـ ساحة بعبدا،ـ كنيسة مار عبدا وفوقا، الجمهور.

للسير المتجه صعوداً من الضاحية الجنوبية وبولفار كميل شمعون باتجاه البقاع في محلة كاليري سمعان، وتحويله باتجاه الكفاءات، الحدث، ساحة بعبدا، الجمهور.

للسير المتجه من اوتوستراد المطار باتجاه الصياد قبل جسر الصفير وتحويله باتجاه الحدث.