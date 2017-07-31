عثر عليه جثة داخل سيارته...

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عثرت القوى الامنية والصليب الاحمر اللبناني والدفاع المدني بعد عمليات بحث وتحر باشروها صباحا، على (ن. جبر) من بلدة شدرة/عكار (مواليد 1940) جثة داخل سيارته الكيا التي تحمل الرقم 531838 B. التي وجدت مركونة الى جانب طريق فرعية في خراج بلدة عيدمون.تجدر الاشارة الى ان عائلة جبر كانت ابلغت الجهات الامنية انه كان قد غادر منزله صباح يوم الاحد ولم يعد.وقد حضرت عناصر الادلة الجنائية وقوى الامن الداخلي وبوشرت عملية رفع البصمات بانتظار حضور الطبيب الشرعي للكشف على الجثة وتبيان سبب الوفاة.وبوشرت التحقيقات في هذا السياق.