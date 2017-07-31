بالصور- عم يشرب ويسوق

لاحظت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، في خلال اقامة الحواجز لفحص نسبة الكحول بالدم، ظاهرة تجلت بعدم اقتصار السائقين على احتساء الكحول في اماكن السهر والحفلات، بل تعدى ذلك الى قيامهم بتناولها داخل مركباتهم الآلية وفي اثناء قيادتهم لها، مما يؤثر بشكل مباشر وسريع على دماغ السائق، ويبطئ ردات الفعل ويضعف النظر والتناسق الحركي لديه.

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وفي هذا الصدد، أقامت مفارز السير في بيروت وبعبدا وزغرتا والجديدة، وزحلة وجونية، حواجز لفحص نسبة الكحول بالدم لدى السائقين.

وقد ضبطت عناصر هذه المفارز عدداً من المخالفات، وجرى تنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين من مختلف الفئات.