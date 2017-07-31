أمن وقضاء
31 تموز 2017 - 16:18
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بمناسبة عيد الجيش... تذكير من جنبلاط!

في هذا الظرف التاريخي وفي مناسبة عيد الجيش...ما المهم؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار وليد جنبلاط,الجيش, في هذا الظرف التاريخي وفي مناسبة عيد الجيش...ما المهم؟
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بمناسبة عيد الجيش... تذكير من جنبلاط!
ذكر النائب وليد جنبلاط عبر تويتر بأهمية موقع رئاسة الاركان في هذا الظرف التاريخي وفي مناسبة عيد الجيش، وذلك تأكيدا على حرصه على الجيش والتراتبية.
 
***للاطلاع على التغريدة والتي تراجع عنها جنبلاط اضغط هنا
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