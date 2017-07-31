أمن وقضاء 31 تموز 2017 - 16:18 31/07/2017 16:18:34 بمناسبة عيد الجيش... تذكير من جنبلاط!

في هذا الظرف التاريخي وفي مناسبة عيد الجيش...ما المهم؟

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LBCI News Lebanon

ذكر النائب وليد جنبلاط عبر تويتر بأهمية موقع رئاسة الاركان في هذا الظرف التاريخي وفي مناسبة عيد الجيش، وذلك تأكيدا على حرصه على الجيش والتراتبية. *** للاطلاع على التغريدة والتي تراجع عنها جنبلاط اضغط هنا للاطلاع على التغريدة والتي تراجع عنها جنبلاط الإعلان