بالصور- العيد الـ 72 للجيش..."بمجدك احتميت"

الاحتفال بعيد الجيش

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LBCI News Lebanon

تم الاحتفال صباح الثلاثاء بعيد الجيش الثاني والسبعين في الكلية الحربية –الفياضية برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بعد نحو سنتين من غياب الاحتفال بسبب الفراغ الرئاسي.

وقد وضع الرئيس عون فور وصوله اكليلا من الزهر على النصب التذكاري لشهداء ضباط الجيش ، ثم استعرض القوى، وتم تسلم بيرق الكلية الحربية.

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وتم تقليد التلامذة الضباط المتخرجين سيوفهم بعدما تم تسمية دورة الضباط المتخرجين باسم المقدم المغوار الشهيد صبحي العاقوري.

كلمة الرئيس عون

وتوجه الرئيس عون الى الضباط بالقول:" تخرّجكم يتزامن مع تحديات كبيرة ملقاة على عاتق المؤسسة لمواجهة مخاطر الارهاب على لبنان وقد نجحتم في تفكيك الكثير من الخلايا الارهابية واعتقال العشرات"، وأضاف:" لا تراجع أمام الإرهاب بجميع وجوهه وتنظيماته والجيش ومؤسساتنا الأمنية على جهوزية دائمة لمواجهته".

ثم عرض فيلم وثائقي متنوع في الاحتفال المركزي في الكلية الحربية من وحي مناسبة عيد الجيش. ​