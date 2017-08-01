أكثر من 100 عملية سرقة....وهكذا خطط لسلب مبلغ 150 الف دولار

قامت قوة خاصة من الشعبة المذكورة بتنفيذ عملية نوعية الى توقيف اللبناني س. ز. (مواليد عام 1983) في محلة الجاموس ضمن منطقة الضاحية بتاريخ 28/7/2017، وهو مطلوب للقضاء بموجب 29 ملاحقة عدلية بجرائم : تشكيل عصابة مسلحة، سلب بقوة السلاح، سرقة ومخدرات.

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وكان الموقوف ينتقل بين بيروت والبقاع بشكل امني ويرتدي بزة عسكرية في اثناء تنفيذه عمليات سرقة السيارات.

وبالتحقيق معه، اعترف بتنفيذه اكثر من 100 عملية سرقة لسيارات من انواع مختلفة :" كيا سبورتج، تويوتا اف جي كروزر، برادو وتاكوما"، من مناطق مختلفة ضمن محافظة جبل لبنان، وبخاصة في انطلياس، الدكوانة والزلقا.

كما اعترف بتنفيذه عملية السطو المسلح على بنك الاعتماد اللبناني في محلة المكلس بتاريخ 6/12/2016، والتي اوقف على اثرها جميع افراد عصابته في حينه باستثنائه.

وكان بصدد تنفيذ عملية سلب احد المواطنين في محلة الدورة، في خلال نقله مبلغ 150 الف دولار اميركي، وذلك في اليوم التالي من تاريخ توقيفه.

والتحقيق جار باشراف القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين في القضية.