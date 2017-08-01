أمن وقضاء
01 آب 2017 - 06:18
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صقر ادعى على 5 لبنانيين بينهم 4 موقوفين بجرم الانتماء الى داعش

أحالهم إلى قاضي التحقيق العسكري المناوب Lebanon, news ,lbci ,أخبار لبنان,داعش,أحالهم إلى قاضي التحقيق العسكري المناوب
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صقر ادعى على 5 لبنانيين بينهم 4 موقوفين بجرم الانتماء الى داعش
ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، على 5 لبنانيين بينهم 4 موقوفين في جرم الانتماء إلى تنطيم "داعش" وإنشاء خلية لتمويل التنظيم والتخطيط للقيام بأعمال ارهابية وحيازة مواد متفجرة وصواريخ، وأحالهم إلى قاضي التحقيق العسكري المناوب. 
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