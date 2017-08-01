من هو الشهيد المغوار صبحي عاقوري الذي سقط في معارك نهر البارد؟

العاقوري قاتل بشراسة لاستئصال الارهاب من وطنه

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LBCI News Lebanon

عشر سنوات مرت على استشهاد المقدم المغوار صبحي العاقوري الا ان اسمه كلل دورة الضباط المتخرجين في الكلية الحربية بالفياضية، هو الذي قاتل بشراسة لاستئصال الارهاب من وطنه .