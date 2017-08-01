تحديات كثيرة امام الجيش اللبناني...ومنها المخيمات الفلسطينية!

أكبر التحديات الارهابية التي واجهت الجيش اللبناني...

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LBCI News Lebanon

تحديات كثيرة امام الجيش في الداخل اللبناني ومنها المخيمات الفلسطينية، اكثر من عملية داخل مخيم عين الحلوة افضت الى ضبط الارهاب الذي كان سيتنقل في الداخل اللبناني.