أمن وقضاء
01 آب 2017 - 12:39
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تحديات كثيرة امام الجيش اللبناني...ومنها المخيمات الفلسطينية!

أكبر التحديات الارهابية التي واجهت الجيش اللبناني... Lebanon, news ,lbci ,أخبار المخيمات الفلسطينية,الجيش اللبناني, أكبر التحديات الارهابية التي واجهت الجيش اللبناني...
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تحديات كثيرة امام الجيش في الداخل اللبناني ومنها المخيمات الفلسطينية، اكثر من عملية داخل مخيم عين الحلوة افضت الى ضبط الارهاب الذي كان سيتنقل في الداخل اللبناني.
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