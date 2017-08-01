أمن وقضاء
01 آب 2017 - 12:39
01/08/2017 12:39:09
تحديات كثيرة امام الجيش اللبناني...ومنها المخيمات الفلسطينية!
أكبر التحديات الارهابية التي واجهت الجيش اللبناني...
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LBCI News Lebanon
تحديات كثيرة امام الجيش في الداخل اللبناني ومنها المخيمات الفلسطينية، اكثر من عملية داخل مخيم عين الحلوة افضت الى ضبط الارهاب الذي كان سيتنقل في الداخل اللبناني.
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