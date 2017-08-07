هل وقعتم ضحية أعمالهما؟

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أعلنت قوى الامن الداخلي في بيان أنه "بتاريخ 05/08/2017 وفي محلة حارة حريك ونتيجة للمتابعة والرصد تمكنت دورية من مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الاقليمي, من توقيف كل من: ح. ش. (مواليد عام 1990، لبناني)، و ح. ج. ( مواليد عام 1999، لبناني) وضبط بحوزتهما كمية من المخدرات.وبالتحقيق معهما اعترف الاول بارتكاب عملية نشل في محلة اوتوستراد هادي نصرالله بتاريخ 5/08/2017 فيما أكد الثاني حصول هذه العملية.وتعرف عليهما شخص كانا قد نشلا منه هاتفه الخلوي واتخذ بحقهما صفة الادعاء الشخصي.لذلك تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورتهما, وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعمالهما وتعرفوا عليهما، الحضور إلى مركز مفرزة إستقصاء جبل لبنان الكائن في محلة فرن الشباك ثكنة الشهيد الرائد بيار غاوي، أو الإتصال على الأرقام : 292923/01، 292898/01 292921/01 تمهيداً لإتخاذ الإجراءات."