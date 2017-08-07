صادر تقدم بطلب انهاء خدماته قبل صدور مرسوم الحكومة

المرسوم المكرس لقرار مجلس الوزراء الذي صدر الخميس الماضي

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تقدم القاضي شكري صادر من وزير العدل سليم جريصاتي بطلب انهاء خدماته كرئيس لمجلس شورى الدولة قبل صدور المرسوم المكرس لقرار مجلس الوزراء الذي صدر الخميس الماضي المتعلق بنقله الى ملاك القضاء العدلي واستبداله بالقاضي هنري خوري.