أمن وقضاء
07 آب 2017 - 13:11
07/08/2017 13:11:06
الجيش يرد على سقوط قذائف عند أطراف القاع
تعرض أطراف بلدة القاع لسقوط 8 قذائف مصدرها المجموعات الإرهابية
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LBCI News Lebanon
استهدفت وحدات الجيش براجمات الصواريخ والمدفعية مراكز تنظيم داعش الإرهابي في جرود رأس بعلبك والقاع، وذلك بعد تعرض أطراف بلدة القاع لسقوط 8 قذائف مصدرها المجموعات الإرهابية في جرود البلدة بحسب بيان صادر عن الجيش.
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