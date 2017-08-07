الجيش يرد على سقوط قذائف عند أطراف القاع

تعرض أطراف بلدة القاع لسقوط 8 قذائف مصدرها المجموعات الإرهابية

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LBCI News Lebanon

استهدفت وحدات الجيش براجمات الصواريخ والمدفعية مراكز تنظيم داعش الإرهابي في جرود رأس بعلبك والقاع، وذلك بعد تعرض أطراف بلدة القاع لسقوط 8 قذائف مصدرها المجموعات الإرهابية في جرود البلدة بحسب بيان صادر عن الجيش.