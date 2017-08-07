شركة Wings of Lebanon توضح ملابسات هبوط إحدى طائراتها اضطراريا في مطار لارناكا

بيان توضيحي للشركة حول هبوط إحدى طائراتها

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LBCI News Lebanon

أوضحت إدارة شركة Wings Of Lebanon ش.م.ل. حقيقة ما حصل مع طائرتها التي هبطت اضطراريا في مطار لارناكا في قبرص أثناء رحلتها رقم WLB4202 المتجهة من ميكونوس الى بيروت.

وجاء في البيان "في 6 آب، بينما كانت الطائرة متجهة من مطار ميكونوس في اليونان الي بيروت في الرحلة رقم WLB4202 التابعة لنا والمستأجرة لفترة زمنية قصيرة من شركة OLYMPUS Airway اليونانية والتي تخضع لجميع المواصفات السلامة الأوروبية واللبنانية، حدث تشققات في الزجاج الأمامي لقمرة القيادة بينما كانت على ارتفاع 37000 الف قدم، وعلى الفور طلب قائد الطائرة من السلطات القبرصية منحه إذن الهبوط في مطار لارنكا، وذلك وفقا لما تفرضه إجراءات السلامة العامة الواجب اتباعها في مثل هذه الحالات، وحرصا من قائد الطائرة على عدم تعريض سلامة المسافرين على متن الطائرة لأي خطر، التي حطت الطائرة في مطار لارنكا، بشكل طبيعي جدا بعد أن استحصلت على إذن الهبوط من السلطات القبرصية".

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وأضاف البيان "وبعد ان حطت الطائرة في مطار لارنكا قامت شركة Wings Of Lebanon بجميع التدابير اللازمة لتأمين نقل الركاب من لارنكا الى بيروت، وقامت من أجل ذلك باستئجار طائرة من شركة طيران الشرق الأوسط MEA التي تولت نقل الركاب الى بيروت".

وتوجهت الشركة في بيانها بالإعتذار من المسافرين على متن طائرتها بسبب التأخير الذي حصل والعائد الى الإجراءات والمعاملات الإدارية الروتينية والعائدة الى السطات القبرصية، وأكدت حرصها أولا وأخيرا التزامها الأنظمة والمعايير الدولية لسلامة الطيران المدني، وأن ما حدث هو أمر معرض الحصول مع جميع شركات الطيران وأنه بقي ضمن السيطرة المطلقة لقائد الطائرة ولم يصل الى مرحلة تهديد السلامة كما أشيع في بعض وسائل الإعلام، وأن قائد الطائرة تصرف بمنتهى الحرفية بإتخاذه هذا التدبير الوقائي.

من جهة ثانية، تمنت إدارة الشركة على وسائل الإعلام توخي الدقة في نقل الحدث والرجوع اليها قبل إطلاق أي خبر يفتقر الى الدقة من شأنه أن يلحق بالشركة أضرارا معنوية ومادية محتفظة بحقها بالإدعاء على كل من يحاول استغلال الحدث للتعرض الى الشركة والإساءة اليها.