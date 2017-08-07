شبكة دعارة واتجار بالبشر بقبضة القوى الامنية

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اوقفت دورية من مفرزة استقصاء الجنوب بعد الرصد والمتابعة في محلة كفرجوز في النبطية 7 اشخاص بجرم الدعارة والاتجار بالبشر.والموقوفون هم:السوري (حافظ ش.) من مواليد 1985 وهو موقوف بجرم تسهيل الدعارة وتواصله مع احد الاشخاص السوريين لادخال (اميرة ع.) الى الاراضي اللبنانية خلسة والاتجار بالبشر.اللبنانية (ديما ن. د.) من مواليد 1972 وهي موقوفة بجرم دعارة وتسهيل دعارة واتجار بالبشر.السورية (اميرة ع.) من مواليد 1984 وهي موقوفة بجرم الدعارة ودخولها الاراضي اللبنانية خلسة عن طريق السوري (حافظ ش.).السورية (افتكار ش.) من مواليد 1978 واوراقها منتهية الصلاحية.اللبناني (حسين ن.) من مواليد 1962 وهو كان موجودا في منزل اللبنانية (ديما ن. د.).اللبناني (علي ت.) من مواليد 1981 وهو اقدم على ممارسة الجنس مع المدعوة (اميرة ع.) مقابل مبلغ من المال عن طريق (حافظ ش.).اللبنانية (سماح ج.) من مواليد 1977 وهي اقدمت على ممارسة الدعارة عن طريق المدعوة (ديما ن. د.).وقد سُلم جميع الموقوفين الى مخفر النبطية لاجراء المقتضى القانوني بحقهم مع ستة هواتف خلوية.