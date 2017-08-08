بالصورة - ضبط أشكال ومجسّمات مصنوعة من الكوكايين في المطار

الإعلان

بناءً على معلومات توافرت لدى شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، حول قيام شخصين بالتخطيط لتهريب كمية من مادة الكوكايين من البرازيل إلى لبنان، وبالتنسيق في ما بين الشعبة المذكورة وسرية المطار التابعة لوحدة جهاز أمن السفارات والإدارات والمؤسسات العامة، ومصلحة جمارك المطار في المديرية العامة للجمارك، تم توقيفهما صباح 8/8/2017 أثناء وصولهما من البرازيل، وهما كل من:- ك. ط. (مواليد عام 1982، لبنانية)- م. ر. (مواليد عام 1988، فنزويللي – سوري).وضُبط بحوزتهما مجسّمات مصنوعة من مادة الكوكايين على شكل: "تمثال" و"منفضة" و"شمعدان" عدد /3/ بأشكال مختلفة.تجدر الإشارة إلى انها ليست المرة الأولى التي يتم فيها التنسيق مع المديرية العامة للجمارك في هذا المجال، إذ سبقتها عمليات عدّة كان آخرها بتاريخ 18/7/2017، حيث تم ضبط خزنة حديدية تحتوي على حوالي /300/ ألف حبة مخدّرة نوع "كبتاغون".ولفتت الى أن التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.