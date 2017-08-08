أمن وقضاء
08 آب 2017 - 07:57
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توقيف 5 أشخاص بمخيم للنازحين في مشاريع القاع للاشتباه بتعاملهم مع داعش

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توقيف 5 أشخاص بمخيم للنازحين في مشاريع القاع للاشتباه بتعاملهم مع داعش
أوقفت استخبارات الجيش خمسة أشخاص بشبهة التعامل مع داعش خلال عملية مداهمة لمخيم للنازحين في مشاريع القاع.
 
وتم سوقهم إلى إحدى الثكنات العسكرية للتحقيق، بحسب ما افادت الوكالة الوطنية.
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