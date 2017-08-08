توقيف 5 أشخاص بمخيم للنازحين في مشاريع القاع للاشتباه بتعاملهم مع داعش

تم سوقهم إلى إحدى الثكنات العسكرية للتحقيق

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LBCI News Lebanon

أوقفت استخبارات الجيش خمسة أشخاص بشبهة التعامل مع داعش خلال عملية مداهمة لمخيم للنازحين في مشاريع القاع.

وتم سوقهم إلى إحدى الثكنات العسكرية للتحقيق، بحسب ما افادت الوكالة الوطنية.