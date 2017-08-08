بالصور - قيّد ابنه بجنزير حديدي وقفل في بعبدات

والد يعاقب ولده بطريقة غير إنسانية

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LBCI News Lebanon

أبلغت شرطة بلدية بعبدات عناصر فصيلة برمانا في وحدة الدرك الإقليمي في السابع من آب، عن وجود قاصر مقيد بجنزير حديدي وقفل من قبل والده، وهو موجود في حديقة أحد المنازل في بلدة بعبدات، حيث يعمل الوالد بصفة "ناطور".

وعلى الفور وبناءً على إشارة القضاء المختص، داهمت قوى الامن المكان وحررت القاصر من قيده، وتبيّن انه يدعى: ر. ن. (مواليد عام 2006، سوري).

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وتم نقله إلى مركز الفصيلة، حيثُ قُدّمت له العناية اللازمة، ومن ثم سُلّم إلى إحدى الجمعيات في المنطقة، بالتنسيق مع مكتب حماية الأحداث.

كما جرى إحضار الوالد ع. ن. (مواليد عام 1980)، الذي أفاد بأنه يقوم بمعاقبة ابنه كونه لا يعمل، ويريده أن يصبح "رجلاً قوياً وصلباً "، على حدّ تعبيره، ولا يزال التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.