بعد انتشار خبر وفاة شاب أثناء محاولته الهروب من حاجز... قوى الأمن توضح

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تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاة الشاب ا. ط. نتيجة تعرضه لحادث صدم في منطقة ضهر العين، صباح تاريخ 7/8/2017، وذلك أثناء محاولته الهروب من حاجز لقوى الامن الداخلي، خوفاً من ضبط دراجته الآلية.وفي هذا الاطار، اوضحت قوى الامن الداخلي في بيان انه: "بتاريخ 7/8/2017 لم يكن هناك أي حواجز في منطقة ضهر العين، كما لم تجرِ أي عملية مطاردة في المحلة المذكورة، وإن الشاب أ. ط. (مواليد عام 1990، لبناني) توفي نتيجة حادث صدم سيارة نوع "رانج روفر" لون زيتي بقيادة ر. ح. (مواليد عام 1970، لبناني)، وقد أجري تحقيق عدلي في مخفر ضهر العين وأوقف السائق الصادم، بناءً على إشارة القضاء المختص."