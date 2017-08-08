بالأسماء - إحالة أفراد خلية مرتبطة بداعش على القضاء

من هم المحالون على القضاء؟

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LBCI News Lebanon

أحالت مديرية استخبارات الجيش على القضاء المختص فادي جمال فاطمة، أحمد خالد علم الدين وحسين حسام صعيدي، لاقدامهم على تشكيل خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي في مدينة طرابلس، وتخطيطهم للقيام بأعمال إرهابية تستهدف الداخل اللبناني.