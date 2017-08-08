أمن وقضاء
08 آب 2017 - 12:51
08/08/2017 12:51:26
مفاوضات سريّة بملف داعش بقيادة اللواء ابراهيم...ما هي العقدة؟
اللواء ابراهيم يتولى مفاوضات في غاية السرية في ملف داعش
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LBCI News Lebanon
كشفت معلومات خاصة بالـLBCI أن المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم يتولى مفاوضات في غاية السرية في ملف داعش بطلب من رئيس الجمهورية، لكن العقدة الاساس في هذه المفوضات هي الوجهة التي سيغادر إليها مسلحو داعش.
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