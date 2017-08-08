أمن وقضاء
08 آب 2017 - 12:51
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مفاوضات سريّة بملف داعش بقيادة اللواء ابراهيم...ما هي العقدة؟

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مفاوضات سريّة بملف داعش بقيادة اللواء ابراهيم...ما هي العقدة؟
كشفت معلومات خاصة بالـLBCI أن المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم يتولى مفاوضات في غاية السرية في ملف داعش بطلب من رئيس الجمهورية، لكن العقدة الاساس في هذه المفوضات هي الوجهة التي سيغادر إليها مسلحو داعش.
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