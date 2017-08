‎#التحرش_الجنسي #مش_بسيطة ‎شاركونا الحملة لانه صار لازم القانون يحمي ويجرم التحرش الجنسي من خلال إقرار مجلس النواب لمشروع القانون المقدم من وزارة الدولة لشؤون المرأة The #mesh_basita campaign in partnership with @thekipproject stands for the idea that sexual harassment is not okay, it should not be normalised and there is a need for legislative reforms in Lebanon. React and share your own photos, videos, posts and messages highlighting that sexual harrassment is not okay using #mesh_basita #مش_بسيطة until the 15 of August.

A post shared by G G ✨ غنى غندور (@ghinaghandour_official) on Aug 8, 2017 at 9:35am PDT