بعد تخطيطه لسرقة صاحب مدرسة...شعبة المعلومات توقفه في الشويفات

قامت قوّة من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي في 5 آب بعملية رصد لأحد أفراد عصابات سرقة السيارات، وتمكنت من توقيفه في محلة صحراء الشويفات من خلال تنفيذ عملية نوعية، وضبطت بحوزته مسدس حربي، ويدعى ع. ز. (مواليد 1976، لبناني).

وبالتحقيق معه، اعترف بقيامه بعدّة عمليات سرقة سيارات ضمن محافظتي جبل لبنان وبيروت، كما اعترف بالتخطيط للقيام بعمليتي سلب بقوة السلاح، الأولى كانت ستطال صاحب مدرسة في بلدة تعلبايا البقاعية، والثانية كانت ستستهدف أحد الأشخاص الذين يقومون بنقل الأموال في محلة جسر الدورة.

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كما تبيّن أنه مطلوب للقضاء بموجب خمس بلاغات وأحكام عدلية بجرائم سرقة سيارات وسرقة والتخطيط لعمليات سلب بقوة السلاح ونقل أسلحة وذخائر حربية.

أحيل الموقوف مع المضبوطات إلى مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية، للتوسّع بالتحقيق معه، بناءً على إشارة القضاء المختص.