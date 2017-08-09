حريق كبير في بشمزين التهم اشجارا من الزيتون والسنديان

تمكن العناصر بمساعدة شاحنة اطفائية البلدية من اخماد الحريق

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LBCI News Lebanon



اندلع حريق كبير في بلدة بشمزين، وحضرت على الفور عناصر الدفاع المدني.



وتمكن العناصر بمساعدة شاحنة اطفائية البلدية من اخماد الحريق الذي التهم اشجارا من الزيتون والسنديان.