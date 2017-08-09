أمن وقضاء
09 آب 2017 - 11:17
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حريق كبير في بشمزين التهم اشجارا من الزيتون والسنديان

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حريق كبير في بشمزين التهم اشجارا من الزيتون والسنديان

اندلع حريق كبير في بلدة بشمزين، وحضرت على الفور عناصر الدفاع المدني.

وتمكن العناصر بمساعدة شاحنة اطفائية البلدية من اخماد الحريق الذي التهم اشجارا من الزيتون والسنديان. 
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