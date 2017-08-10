أمن وقضاء
10 آب 2017 - 04:11
10/08/2017 04:11:50
بالفيديو - لحظة استهداف طائرات الجيش تحركات ومواقع مسلحي داعش
سلاح الجو اللبناني يستهدف مواقع داعش ويوقع قتلى بصفوف التنظيم
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LBCI News Lebanon
اعلنت قيادة الجيش في بيان أن وحداتها استهدفت بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ والطوافات، عدداً من مراكز داعش وتجمعاتهم في جرود منطقة رأس بعلبك والقاع، وحققت إصابات مباشرة في صفوفهم.
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