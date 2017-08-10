كمال سابا طُعن ٢٥ مرة ورُميت جثته...فما هو الدافع؟

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اعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة، انه وبتمام الساعة ١٠ من تاريخ 6/08/2017 ادعى السيد برنارد كمال سابا لدى مخفر درك بينو، بأن والده كمال سابا غادر منزله في بلدة رحبة الساعة 22.00 من تاريخ 5/08/2017 ولم يعد .وبنتيجة المتابعة الدقيقة من قبل شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، حامت الشبهات حول المدعو: ر. ي (مواليد ١٩٩١، سوري)وبتاريخ 6/08/2017 وفِي محلة دير زلوم قامت قوة من الشعبة بتوقيفه.وبالتحقيق معه اعترف أنه أقدم على قتل كمال سابا طعنا بالسكين وذلك بالاشتراك مع زوجته وشقيقيه لأسباب مادية، وأنه رمى الجثة في منطقة جبلية بين بلدتي عدوة وعيون السمك.وعلى الفور أوقفت دورية من شعبة المعلومات المذكورين أعلاه وهم كل من :_ س. ا. (مواليد ١٩٩٠، سورية )_ ر. ي. (مواليد ٢٠٠٠، سوري )_ ع. ي. ( مواليد ٢٠٠٠، سوري)باستماعهم اعترفوا بما نسب إليهم، وأنهم طعنوا المغدور بسكين مطبخ حوالي ٢٥ طعنة في أنحاء جسده .وعثر على الجثة في محلة عيون السمك، وأحيل الموقوفون الاربعة الى القضاء المختص.