اللواء ابراهيم: لبنان لم يسقط المفاجآت الامنية

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أكد المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، أن ما حققه الامن الاستباقي كان ثمرة حسن استخدام الصلاحيات ومضمون بنك المعلومات عدا عن التعاون مع الأجهزة الدولية الصديقة التي وجدت نفسها مضطرة لدعم لبنان باعتباره خط الدفاع الاول عنها في المواجهة مع الارهاب.ولم يستبعد اللواء ابراهيم في حديث لمجلة "الامن العام" لمناسبة الذكرى الثاني والسبعين لتأسيس المديرية العامة للامن العام في 27 آب، "احتمال استمرار وجود شبكات تخريبية في لبنان"، لافتا الى ان "قدراتها شبه معطلة، وان لبنان لم يسقط المفاجآت الامنية رغم اثبات الشعب اللبناني انه لن يكون بيئة حاضنة للارهاب".وشدد اللواء ابراهيم الى أنه "ليس سرا القول انني على تواصل مع السلطات السورية على المستوى الامني وهو امر معلن، وان زياراتي الى سوريا قائمة، والتنسيق مع السلطات السورية يتم تداوله في وسائل الاعلام".ولفت الى "ان لبنان لم يتعاط يوما مع النازحين السوريين كإرهابيين"، مشددا على "اهمية الحوار مع السلطات السورية".