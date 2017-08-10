بالصور- اقفال 3 محال لبيع الخضار والفاكهة في الاشرفية

شبيب اصدر ثلاثة قرارات

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LBCI News Lebanon

أصدر محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب، ثلاثة قرارات قضت بإقفال ووضع الأختام على محال لبيع الخضار غير المرخصة في منطقة الأشرفية، بناءً على الكشف الذي أجرته مصلحة المؤسسات المصنفة في بلدية بيروت، إضافة لعدم تنفيذهم مضمون الإنذارات السابقة لناحية تسوية وضعهم القانوني، وهم على الشكل التالي :

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- قرار رقم 2365/ب يُقفل وتوضع الأختام على محل لبيع الخضار والفاكهة، الكائن في الطابق الأرضي من البناء القائم على العقار رقم 4290 من منطقة الأشرفية العقارية – شارع شيخ الغابة، لحين الاستحصال على التراخيص اللازمة من بلدية بيروت .

- قرار رقم 2366/ب يُقفل وتوضع الأختام على محل لبيع الخضار والفاكهة، الكائن في الطابق الأرضي من البناء القائم على العقار رقم 4290 من منطقة الأشرفية العقارية – شارع شيخ الغابة، لحين الاستحصال على التراخيص اللازمة من بلدية بيروت .

- قرار رقم 2367/ب يُقفل وتوضع الأختام على محل لبيع الخضار والفاكهة، الكائن في الطابق الأرضي من البناء القائم على العقار رقم 5098 من منطقة الأشرفية العقارية – شارع بطرس بولس، لحين الاستحصال على التراخيص اللازمة من بلدية بيروت .

وكلّف مصلحة المؤسسات المصنفة بمؤازرة من فوج حرس مدينة بيروت تنفيذ هذه القرارات .