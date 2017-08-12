أمن وقضاء
12 آب 2017 - 04:57
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ضبط جبنة مهربة بقيمة ١٦,٥٠٠,٠٠٠ ليرة لبنانية

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ضبط جبنة مهربة بقيمة ١٦,٥٠٠,٠٠٠ ليرة لبنانية
 أوقفت دورية من مفرزة بيادر العدس تابعة لشعبة جمارك المصنع شاحنة (بيك آب) محملة بكمية ٢٢٠٠ كلغ من الجبنة السورية المنشأ والمهربة ضمن علب بلاستيكية لا تحمل تاريخ انتاج وانتهاء صلاحية وبلغت قيمتها ١٦,٥٠٠,٠٠٠ ل ل.
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