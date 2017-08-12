ضبط جبنة مهربة بقيمة ١٦,٥٠٠,٠٠٠ ليرة لبنانية

هذا ما ضبطته مفرزة بيادر العدس

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LBCI News Lebanon

أوقفت دورية من مفرزة بيادر العدس تابعة لشعبة جمارك المصنع شاحنة (بيك آب) محملة بكمية ٢٢٠٠ كلغ من الجبنة السورية المنشأ والمهربة ضمن علب بلاستيكية لا تحمل تاريخ انتاج وانتهاء صلاحية وبلغت قيمتها ١٦,٥٠٠,٠٠٠ ل ل.