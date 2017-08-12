قوى الأمن للمواطنين: هل لديكم معلومات عما حصل في هذا الفيديو؟

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عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص فيديو منقول عن احدى الكاميرات المثبتة في محلة خلدة، يظهر اوصاف سيارة من نوع " ب ام " لون اسود وعلى متنها 3 اشخاص، وذلك حوالي الساعة 4.00 من فجر تاريخ 5/8/2017 ، وكانت المسؤولة عن حصول حادث سير على المسلك الغربي من اوتوستراد خلدة باتجاه صيدا بالقرب من افران شمسين، ولاذ من فيها بالفرار.ونتج عن الحادث اصابة 3 اشخاص بجروح ورضوض نقلوا على اثرها الى المستشفيات للمعالجة.لذلك، يرجى من المواطنين الكرام الذين شاهدوا الحادث أو لديهم أي معلومة عنه وعن الاشخاص والسيارة أو عن مكان وجودهم، الإتصال بمفرزة سير بعبدا في وحدة الدرك الإقليمي، على الرقم: 289150/01، او 289000/01، للإدلاء بما لديهم من معلومات.