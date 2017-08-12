أمن وقضاء
12 آب 2017 - 08:28
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بالصور- حريق ضخم في طرابلس

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بالصور- حريق ضخم في طرابلس
افادت الوكالة الوطنية للاعلام ان حريقا ضخما اندلع في محال حسون لبيع المفروشات والسجاد عند بولفار طرابلس البحصاص، وقد حضرت فرق الدفاع المدني والاطفاء التي تعمل على اخماد الحريق تفاديا لامتداده للابنية الملاصقة. 
 
 
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