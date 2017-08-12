بالصور- حريق ضخم في طرابلس

حريق ضخم اندلع في محال حسون لبيع المفروشات والسجاد

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LBCI News Lebanon

افادت الوكالة الوطنية للاعلام ان حريقا ضخما اندلع في محال حسون لبيع المفروشات والسجاد عند بولفار طرابلس البحصاص، وقد حضرت فرق الدفاع المدني والاطفاء التي تعمل على اخماد الحريق تفاديا لامتداده للابنية الملاصقة.