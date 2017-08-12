بالصورة- محتالان ينشطان في منطقة صور وضواحيها...هل وقعتم ضحيتهما؟

الإعلان

اعلنت المديرية العامـة لقوى الأمن الداخلي، أنه وبتاريخ 7/8/2018 وفي محلة صيدا، تمكنت دورية من شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي من توقيف، كل من :ا. ش. (مواليد عام 1984، لبناني)ح. ق. (مواليد عام 1983، لبناني)وبالتحقيق معهما من قبل مفرزة صيدا القضائية في وحدة الشرطة القضائية، اعترفا باقدامهما على العديد من عمليات الاحتيال في منطقة صور وضواحيها، عن طريق شراء ادوات كهربائية وغيرها بواسطة شيكات مسروقة ومزورة، كما اعترفا بتعاطيهما المخدرات.وقد تبين ان بحق الاول خلاصتي حكم بجرائم: استعمال مزور وتخريب، وبحق الثاني مذكرتي توقيف بجرم شيك دون رصيد.لذلك، تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورتهما بناءً على إشارة القضاء المختص، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعمالهما وتعرفوا عليهما، الحضور إلى مركز المفرزة المذكورة في تلة مار الياس - حارة صيدا، أو الاتصال على الرقم: 754308/07 ــــــ 754309/07، تمهيداً لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.