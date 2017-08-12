ضحية جديدة للسلاح المتفلت....داليا قتلها زوجها وأحضرها الى المستشفى

داليا سامي حجازي...ابنة الـ25 ربيعا تودع الحياة

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LBCI News Lebanon

داليا سامي حجازي، ابنة الـ25 ربيعا، ضحية جديدة من ضحايا السلاح المتفلت.



رصاصة واحدة في صدرها، نتيجة طلق ناري من سلاح حربي في منزل زوجها "علي احمد ناصر الدين" في البويضة الهرمل، كانت كفيلة بانهاء حياتها، وحرمان وليدها الصغيرين من دفء حضنها.