أمن وقضاء
12 آب 2017 - 12:55
12/08/2017 12:55:34
هنادي جرجس من مخفر لمفخر...ومُنعت من استلام الطعام والثياب
نقل هنادي جرجس من مخفر حبيش إلى مخفر بربر الخازن
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LBCI News Lebanon
كان من المفترض أن تطلق "هنادي" مساء السبت، ولكن المفاجأة انه جرى نقلها من مخفر حبيش في الحمرا إلى مخفر بربر الخازن في فردان، لينتهي بها المطاف في النيابة العامة في طرابلس...
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