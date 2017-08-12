هنادي جرجس من مخفر لمفخر...ومُنعت من استلام الطعام والثياب

كان من المفترض أن تطلق "هنادي" مساء السبت، ولكن المفاجأة انه جرى نقلها من مخفر حبيش في الحمرا إلى مخفر بربر الخازن في فردان، لينتهي بها المطاف في النيابة العامة في طرابلس...