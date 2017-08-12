ماذا تقول طرابلس بعد توقيف ابن الـ 14 عاما لمحاولته استهداف المنصوري؟

عاصمة الشمال...كانت لتأتيها الضربة من أبنائها!

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LBCI News Lebanon

لا تزال طرابلس تحت وقع خبر توقيف احد ابنائها الذي كان ينوي تنفيذ عملية انغماسية في اشهر مساجد المدينة المنصوري الاثري الكبير.