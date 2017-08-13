سارق سيارات بقبضة المعلومات... اليكم اعترافاته وتفاصيل عملية التوقيف

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اعلنت قوى الامن الداخلي في بيان أنه "في إطار الملاحقة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، لتوقيف افراد عصابات سرقة السيارات.بتاريخ 11/8/2017 وفي محلة شتورا، قامت قوة خاصة من هذه الشعبة برصد احد افراد العصابة المذكورة، وتمكنت من توقيفه على الرغم من حيازته بطاقة هوية مزورة باسم احد الاشخاص غير المطلوبين للقضاء، ويدعى:م. ك. (مواليد عام 1986، لبناني)وبالتحقيق معه، اعترف بتورطه بعدة عمليات سرقة سيارات ضمن محافظتي بيروت وجبل لبنان، وبتعاطيه المخدرات.كما اعترف بالتخطيط لعملية سلب بقوة السلاح كانت ستستهدف أحد الأشخاص الذين يقومون بنقل الأموال في محلة جسر الدورة، وذلك بالاشتراك مع آخرين، جرى توقيف اثنين منهم سابقاً.وقد أحيل الموقوف إلى مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية في وحدة الشرطة القضائية للتوسّع بالتحقيق معه، بناءً على إشارة القضاء المختص."