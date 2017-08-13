بالصور - المتقاعدون العسكريون أغلقوا الطريق أمام مصرف لبنان في اتجاه الحمرا

المتقاعدون العسكريون يتحركون...

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LBCI News Lebanon

قطع المتقاعدون العسكريون مدخل مرفأ بيروت والطريق العام امام مصرف لبنان باتجاه الحمرا للمطالبة بإنصافهم في قانون سلسلة الرتب والرواتب.

ومنع المعتصمون دخول او خروج أي موظف الى مرفأ بيروت.