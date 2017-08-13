أمن وقضاء
13 آب 2017 - 23:28
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بالصور - المتقاعدون العسكريون أغلقوا الطريق أمام مصرف لبنان في اتجاه الحمرا

المتقاعدون العسكريون يتحركون... Lebanon, news ,lbci ,أخبار لبنان,سلسلة الرتب والرواتب,المتقاعدون العسكريون يتحركون...
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بالصور - المتقاعدون العسكريون أغلقوا الطريق أمام مصرف لبنان في اتجاه الحمرا
قطع المتقاعدون العسكريون مدخل مرفأ بيروت والطريق العام امام مصرف لبنان باتجاه الحمرا للمطالبة بإنصافهم في قانون سلسلة الرتب والرواتب.
 
ومنع المعتصمون دخول او خروج أي موظف الى مرفأ بيروت.
 
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