اعتدى جنسيا على قاصرين في منزله وداخل محله...

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أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بيان أنه بعد توافر المعلومات حول اعتداء أحد الأشخاص جنسياً على عدد من القاصرين في إحدى بلدات قضاء عاليه، وبنتيجة الإستقصاءات والتحريات تمكنت شعبة المعلومات من توقيفه، ويدعى:خ. ز. (مواليد عام 1958، لبناني)وبالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه، وباستماع ثلاثة ممن عُرف من الأطفال (من مواليد أعوام 2003، 2006 ،2007)، بحضور ذويهم، أفادوا بأنه اعتدى عليهم في منزله وداخل محلّه، وكان يهدّدهم بالقتل أو الضرب في حال إخبارهم أحد.وأحيل إلى مكتب حماية الآداب ومكافحة الإتجار بالبشر في وحدة الشرطة القضائية، للتوسّع بالتحقيق معه، بناءً على إشارة القضاء المختص.إن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تطلب من المواطنين الكرام، ولا سيما الأهل منهم، عدم التردّد في الإبلاغ فوراً عن مثل هذه الحالات، وعدم السكوت عنها أو التستر عليها للتخفيف من خطورتها، لأن من شأنها أن تجعل المعتدين يتمادون في جرائمهم ويكررونها وبخاصةٍ بحق الأطفال.