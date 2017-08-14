عراقي فقد محفظته في مطار بيروت... اليكم هوية السارق

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أعلنت قوى الامن الداخلي في بيان أنه "بتاريخ 20/7/2017، ادعى العراقي عزيز البصري بأنه نسي محفظته، التي تحتوي مبلغ 1800 دولار اميركي و 225000 دينار عراقي، وأوراقه الثبوتية، وذلك داخل محل معدّ لبيع الهواتف الخلوية في قاعة الوصول الخارجية لمطار رفيق الحريري الدولي، وغادر المحل ليعود بعد قليل فلم يجدها.ونتيجة الاستقصاءات والتحريات، التي قام بها عناصر فصيلة الضابطة الإدارية والعدلية في سرية المطار التابعة لوحدة جهاز أمن السفارات والإدارات والمؤسسات العامة، تمكنت من معرفة هوية الفاعل، الذي تبيّن انه يعمل سائق أجرة ويتواجد من حين الى آخر في المطار.وبتاريخ 10/8/2017 تم توقيفه في قاعة الوصول، ويدعى:ح. ي. ( مواليد عام 1974، لبناني)وبالتحقيق معه اعترف بأنه اخذ المحفظة بعد أن وجدها في المحل المذكور، وهي بحوزته بكامل محتوياتها.وبتاريخ اليوم، وبناءً على إشارة القضاء المختص، جرى تسليم المحفظة الى صاحبها، الذي كان ممتنّاً لإستعادتها، وتوجه بجزيل الشكر إلى عناصر الفصيلة، على جهودهم التي بذلوها في سبيل إعادتها."