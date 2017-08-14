يروج المخدرات...في الحازمية

ترويج حشيشة الكيف

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LBCI News Lebanon

أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بيان أنه نتيجة للتحريات والاستقصاءات، تمكنت قوة من مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية في وحدة الشرطة القضائية، من توقيف أحد مروجي المخدرات، وذلك بعد رصده في محلة الحازمية، وهو:



الإعلان وعند تقاطع "كاليري سمعان"، أوقف كل من: _ م. ج. ( مواليد عام 1988، لبناني)، الذي أوقف على متن دراجة آلية نوع "ياماها" من دون لوحات، وتبيّن لاحقاً بأنها مسروقة من محلة الطريق الجديدة خلال عام 2016. وقد عثر بداخلها على كمية من المخدرات بلغت /571،27/ غراماً من مادة حشيشة الكيف، و/104،89/ غراماً من مادة الكوكاين، جميعها موضبة داخل/ 88/ ظرفاً من الالمنيوم ومعدّة للترويج.وعند تقاطع "كاليري سمعان"، أوقف كل من:

_ س . أ. ( مواليد عام 1984، فلسطيني)

_ ع . ح . ( مواليد عام 1977، لبناني)

_ أ . ز . ( مواليد عام 1984، لبناني)

كانوا قد حضروا لاستلام المخدرات من الموقوف الأول، كما تبين ان المدعو: - ع. ح. مطلوب للقضاء بموجب قرار حبس.

أودع الموقوفون مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية، للتوسّع بالتحقيق معهم، بناءً على إشارة القضاء المختص.