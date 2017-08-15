عثر عليه مقتولا...في العقبة - راشيا

أصيب بطلق ناري في رقبته

Lebanon, news ,lbci ,أخبار سلاح صيد, العثور على جثة,العقبة - راشيا,أصيب بطلق ناري في رقبته

LBCI News Lebanon

عثر صباح اليوم على المواطن نادر حامد مواليد العام 1997 من بلدة العقبة قضاء راشيا، مقتولا بسبب اصابته بطلق ناري في رقبته في خراج بلدة العقبة، بسلاح صيد والاسباب ما زالت مجهولة، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للاعلام.