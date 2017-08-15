أمن وقضاء
15 آب 2017 - 07:46
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الجيش يستهدف مواقع داعش...ويحقق اصابات

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الجيش يستهدف مواقع داعش...ويحقق اصابات
 استهدف الجيش اللبناني مواقع تنظيم "داعش" في جرود بلدة رأس بعلبك - محلة خربة داوود، بالقذائف المدفعية وراجمات الصواريخ، محققا اصابات اكيدة.

 

كما قصف بالمدفعية مواقع المسلحين في جرد الفاكهة.

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