أمن وقضاء
15 آب 2017 - 07:46
15/08/2017 07:46:00
الجيش يستهدف مواقع داعش...ويحقق اصابات
بالقذائف المدفعية وراجمات الصواريخ...
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LBCI News Lebanon
استهدف الجيش اللبناني مواقع تنظيم "داعش" في جرود بلدة رأس بعلبك - محلة خربة داوود، بالقذائف المدفعية وراجمات الصواريخ، محققا اصابات اكيدة.
كما قصف بالمدفعية مواقع المسلحين في جرد الفاكهة.
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