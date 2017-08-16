أمن وقضاء
16 آب 2017 - 03:00
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هذا ما تشهده اليوم ساحة رياض الصلح...

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هذا ما تشهده اليوم ساحة رياض الصلح...
شهدت ساحة رياض الصلح سلسلة تحركات مطلبية قبيل بدء الجلسة النيابية العامة.

وخلال التحرك، أكد متطوعو الدفاع المدني من ساحة رياض الصلح ضرورة اقرار القانون المقرر المعجل لرفع سن التقاعد، وانصافهم بتوقيع المرسوم المتعلق بمشروع تثبيت المتطوعين.

أما لجنة الاساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني، فقد طالبت باقرار حقوق المتعاقدين في التعليم المهني والتقني والثانوي والأساسي والمستعان بهم، واشار المعتصمون الى أن وزير التربية وعد ببند من خارج السلسلة يحفظ حقوقهم، مشددين على أنه سيتم اتخاذ اجراءات تصعيدية الى حين الحصول على حقوقهم المشروعة.
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وأعلن متعاقدو الثانوي "سنغلق الطريق حيث نحن ولا ندري ما الذي قد يحدث بعد ذلك."
 
وفي سياق متصل، طالبت الهيئة الوطنية لمتقاعدي القوى المسلحة رئيس الجمهورية برد قانون السلسلة الى المجلس النيابي لتصحيح الظلم الوارد في عدد من المواد. ​
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