بالصور- حريق كبير داخل احد المعامل في رومية

انتشرت سحب الدخان لتغطي سماء المنطقة

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LBCI News Lebanon

تمكّن عناصر من الدفاع المدني من السيطرة على النيران التي اندلعت داخل معمل للأدوات البلاستيكية في رومية حيث انتشرت سحب الدخان لتغطي سماء المنطقة.



وقد بذل العناصر جهوداً مضنية للتمكن من السيطرة على الحريق بأقصى سرعة ممكنة وحصر الأضرار في حدها الأدنى.