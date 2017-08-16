أمن وقضاء
16 آب 2017 - 04:07
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بالصور- حريق كبير داخل احد المعامل في رومية

انتشرت سحب الدخان لتغطي سماء المنطقة Lebanon, news ,lbci ,أخبار رومية,الدفاع المدني, انتشرت سحب الدخان لتغطي سماء المنطقة
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بالصور- حريق كبير داخل احد المعامل في رومية
تمكّن عناصر من الدفاع المدني من السيطرة على النيران التي اندلعت داخل معمل للأدوات البلاستيكية في رومية حيث انتشرت سحب الدخان لتغطي سماء المنطقة.

 وقد بذل العناصر جهوداً مضنية للتمكن من السيطرة على الحريق بأقصى سرعة ممكنة وحصر الأضرار في حدها الأدنى.
 
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