الجيش يواصل قصف مواقع داعش...

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يواصل الجيش اللبناني قصف مواقع إرهابيي "داعش" في جرود الفاكهة ورأس بعلبك والقاع بالمدفعية الثقيلة، حيث نجح في تدمير عدد من الدشم والتحصينات، في الوقت الذي يتابع تعزيز مواقعه في جرود عرسال منعا لأي تسلل للارهابيين واستقدام قوات وآليات مدرعة الى تلال رأس بعلبك التي سيطر عليها فجر اليوم.وأوضح رئيس بلدية رأس بعلبك العميد المتقاعد دريد رحال ان "الحياة طبيعية في البلدة"، مؤكدا "وقوف الجميع إلى جانب الجيش في معركته واستعداد الاهالي والبلدية والمؤسسات لتقديم الدعم اللازم والسهر لمنع اي تسلل او اي عمل تخريبي"، وفق ما افادت الوكالة الوطنية للاعلام.