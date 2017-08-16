تثبيت تقدم الجيش يقصّر الطريق أمام اعلان ساعة الصفر للمعركة المرتقبة

مبدئيا لم تبدأ معركة الجيش اللبناني ضد داعش لتطهير جرود رأس بعلبك والقاع والفاكهة، لكن الجيش اللبناني مستمر في التحضيرات الميدانية من خلال السيطرة على تلال ومرتفعات تمنحه أفضلية استراتجية في انتظار ساعة الصفر لانطلاق المعركة.