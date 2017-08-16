أمن وقضاء
16 آب 2017 - 14:10
Back

تثبيت تقدم الجيش يقصّر الطريق أمام اعلان ساعة الصفر للمعركة المرتقبة

الجيش اللبناني يواصل تضييق الخناق على مسلحي داعش في الجرود Lebanon, news ,lbci ,أخبار القاع, الجيش اللبناني, لبنان,راس بعلبك,الجيش اللبناني يواصل تضييق الخناق على مسلحي داعش في الجرود
episodes
مبدئيا لم تبدأ معركة الجيش اللبناني ضد داعش لتطهير جرود رأس بعلبك والقاع والفاكهة، لكن الجيش اللبناني مستمر في التحضيرات الميدانية من خلال السيطرة على تلال ومرتفعات  تمنحه أفضلية استراتجية في انتظار ساعة الصفر لانطلاق المعركة.
 
الإعلان
إقرأ أيضاً