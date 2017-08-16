أمن وقضاء
16 آب 2017 - 14:10
16/08/2017 14:10:00
تثبيت تقدم الجيش يقصّر الطريق أمام اعلان ساعة الصفر للمعركة المرتقبة
الجيش اللبناني يواصل تضييق الخناق على مسلحي داعش في الجرود
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LBCI News Lebanon
مبدئيا لم تبدأ معركة الجيش اللبناني ضد داعش لتطهير جرود رأس بعلبك والقاع والفاكهة، لكن الجيش اللبناني مستمر في التحضيرات الميدانية من خلال السيطرة على تلال ومرتفعات تمنحه أفضلية استراتجية في انتظار ساعة الصفر لانطلاق المعركة.
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