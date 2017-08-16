أمن وقضاء
16 آب 2017 - 13:49
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توقيف مروج مخدرات ومتعاطين

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توقيف مروج مخدرات ومتعاطين

علم مكتب مكافحة المخدرات في وحدة الشرطة القضائية، عن قيام شخص مجهول الهوية على متن سيارة يابانية لون اسود بترويج المخدرات في محلة جسر الباشا - المكلس.

 

وبعد عملية رصد ومتابعة، تمكنت قوة من مكتب مكافحة المخدرات من توقيف المروج على متن آلية "تويوتا ياريس"، اضافة الى اثنين من زبائنه، وهم: المروج اللبناني ر. س. ( مواليد عام 1983) واللبنانيان    م. ن. (مواليد عام 1977) وش. خ. (مواليد عام 1988).

 

وقد ضبط بحوزة الاول داخل السيارة، على 232 غ من مادة الكوكايين مقسمة ضمن 22 علبة بلاستيكية و50 ظرفاً، 7 حبات مخدرة مجهولة النوع، ظرف ترامادول بداخله 4 حبات، 10 غ قائم من مادة الماريجوانا مقسمة الى ظرفين و9 غ قائم من مادة حشيشة الكيف، وتم حجز السيارة.

 

واودع الموقوفين مع المضبوطات المكتب المذكور، لإجراء المقتضى القانوني بحقهم، بناء على اشارة القضاء المختص.

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