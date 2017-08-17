حادث سير فاعتداء بالضرب فَوفاة... ماذا حصل في المرج؟

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اعلنت قوى الامن الداخلي في بيان أنه " في الساعة 21.00 من تاريخ 12/8/2017 وفي محلة المرج / بر الياس، حصل حادث سير بين :سيارة نوع "سكودا" لون ابيض بقيادة محمد خير الغبير( مواليد عام 1956، سوري)، دراجة آلية دون اوحات يقودها (خ. خ.، مواليد عام 1992، سوري) المقلب بــ" السبعاوي.سيارة نوع " ب ا م" بقيادة (ح. أ. ، مواليد عام 1984، مكتوم القيد).وعلى الاثر، اقدم: (ح. أ.) و(ج. خ.، مواليد عام 1975، سوري) خال سائق الدراجة على الاعتداء بالضرب على محمد خير الغبير، وفرا الى جهة مجهولة، وجرى نقل جثة المعتدى عليه الى احدى المستشفيات في المحلة.بعد الكشف على الجثة من قبل طبيب شرعي، تبين ان سبب الوفاة ناجم عن توقف مفاجىء في القلب نتيجة صدمة قوية او عراك.وبنتيجة التحريات والاستقصاءات، تمكنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي من تحديد هوية ومكان تواجد المتورطين وتوقيفهما.وبالتحقيق معهما اعترفا بقيامهما بالتعارك مع المغدور على خلفية الحادث."