أمن وقضاء
17 آب 2017 - 02:29
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بالصور - احتراق 5 سيارات في مرآب بسن الفيل

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بالصور - احتراق 5 سيارات في مرآب بسن الفيل
اندلع فجر اليوم حريق في اعشاب يابسة ونفايات و5 سيارات مركونة في مرآب في سن الفيل-المتن. 

وقد ساهمت جهود عناصر الدفاع المدني في الحؤول دون امتداد النيران الى باقي السيارات الموجودة بالقرب من رقعة الحريق.
 
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