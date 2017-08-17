أمن وقضاء
17 آب 2017 - 02:29
17/08/2017 02:29:57
بالصور - احتراق 5 سيارات في مرآب بسن الفيل
جهود عناصر الاطفاء حالت دون امتداد الحريق الى باقي السيارات
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LBCI News Lebanon
اندلع فجر اليوم حريق في اعشاب يابسة ونفايات و5 سيارات مركونة في مرآب في سن الفيل-المتن.
وقد ساهمت جهود عناصر الدفاع المدني في الحؤول دون امتداد النيران الى باقي السيارات الموجودة بالقرب من رقعة الحريق.
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